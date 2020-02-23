Bakan Pekcan: Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Müşavire Danışın" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt alabileceklerini bildirdi.
23.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:23
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Müşavire Danışın" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt alabileceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com