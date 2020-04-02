Bakan Pekcan'dan 'koronavirüs tanı kiti' ithalatına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirtti.
02.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:28
Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs tespitine yönelik tıbbi tanı kitlerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirtti.
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Kaynak: Dunya.com