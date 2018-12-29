Bakan Pekcan'dan elektronik çek ve bono uygulaması açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatıyoruz"

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono sisteminin önümüzdeki hafta içerisinde yürürlüğe gireceğinin müjdesini vererek, vatandaşların cirosunu ve çek düzenlemesini elektronik ortamda yapabileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda sanayici ve iş adamlarının sorunları ile ileriye dönük yapılması gereken hususlar konusunda değerlendirmeler yapılırken, Bakan Pekcan elektronik çek ve bono uygulamaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Pekcan elektronik çek ve bono sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çeke yönelik güvenin sağlanması amacıyla karekodlu çek uygulaması başlattık. Şimdi karekodlu bono uygulaması başlattık. Önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek. Bugünlerde yeni tebliğ yayınlanacak ve dünyada ilk defa uygulanan bir uygulama elektronik çek ve bono uygulamasını başlatıyoruz. Artık cirosunu da çek düzenlemesini de elektronik ortamda yapabileceğiz" dedi.

E-ticarete güven damgası

İnsanların e-ticaret yaptıkları siteye rahatça ulaşabileceklerini anlatan Bakan Pekcan, "E-ticarete güven damgası getirdik. Bu güven damgası ile firmalarımızın e-ticaret ve ihracata yönelmesini bekliyoruz. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemini kurduk. Bu vesile ile insanlar e ticaret yaptıkları siteye ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilere müjde

Pekcan, kadın girişimcilere de müjde verdi. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından kadın girişimcilik biriminin kurulacağını ifade eden Pekcan, "Biz İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın girişimcilik birimi kuruyoruz. Burada kadın girişimcilerin ihracatçı olmasını destekleyeceğiz. Kadınlarımız iş hayatına 10 yıl önce yüzde 24 bulunurken şu anda yüzde 34.7 seviyesinde" diye konuştu.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldiği "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda iş adamları ve bazı odaların ticaret alanında yaşadığı sorunları dinleyerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Programa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBaşkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Gaziantep ve çevresinden gelen çok sayıda iş adamı katıldı.

Kaynak: İHA