Bakan Pakdemirli, un sanayicilerine analiz hizmeti sunacak Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'ni açtı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'de faaliyet gösteren başta un, makarna, bulgur ve bisküvi olmak üzere diğer yem, irmik, pirinç gibi ürünler üreten toplam bin 737 adet fabrikaya analiz hizmeti sunacak Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek "Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi"nin açılışını yaptı.

Toplam 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip ve gelişmiş teknoloji ile donatılmış 14 laboratuvardan oluşan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin Türkiye'nin gıda sektörünün büyümesi ve gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılışı yapılan merkezde, Türkiye'de faaliyet gösteren başta un, makarna, bulgur ve bisküvi olmak üzere diğer yem, irmik, pirinç gibi ürünler üreten toplam bin 737 adet fabrikaya analiz hizmeti sunulacak. Ayrıca, bakanlığa bağlı enstitülere ve özel tohumculuk şirketlerine bitki ıslah sürecinde kalite analiz hizmeti de verilecek.

Merkezde, bitkisel zenginlikten doğan Türkiye'nin geleneksel ürünleri ve yerel tatlarının korunmasının yanı sıra, yeni gıdalar üretilmesi için inovasyon çalışmaları yapılarak dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılış törenine, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün konuşmacı olarak katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kurumlarından çok sayıda yetkilinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, tarımın her ülke için hayati öneme sahip olan ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konuların başında geldiğini ifade ederek, "Biz de, son 19 yıldır ülkemiz tarımının gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli

destekler sağlayıp, yatırımlar yaparak Ar-Ge altyapımızı güçlendirdik" dedi.

"Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir"

Bakan Pakdemirli, tarımsal Ar-Ge'nin temelinde kısıtla kaynakların verimli kullanılması yoluyla tarımsal üretimi artırmak olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye, ekilen tarım alanı bakımında dünyada 15., mera dahil toplam tarım alanın bakımından dünyada 31. sıradadır. Bu sıralamaya rağmen ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisinden birisidir. Bu başarının sahibi Türk çiftçisidir, Türk çiftçisinin emeğidir. Bizler de, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak köklü ve yaygın tarımsal araştırma sistemimizle çiftçimizin, ücretimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

"Sadece arpa, makarnalık buğday ve ekmeklik buğday türlerinden dolayı ülke ekonomisine olan katkımız yıllık yaklaşık 23 milyar liradır"

Bugüne kadar yaptıkları Ar-Ge çalışmaları ile dünyada ilk olan ya da ilk sıralarda yer alan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, bu Ar-Ge çalışmalarından bazılarını sıralayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen arpanın yüzde 85'i, makarnalık buğdayın yüzde 69'u ve ekmeklik buğdayın yüzde 60'ı TAGEM Enstitülerimizde geliştirilmiştir. Sadece bu üç tür bitkiden dolayı ülke ekonomisine olan katkımız yıllık yaklaşık 23 milyar liradır. Ülkemizdeki tarımsal Know-How'ın, yani çözümlerin yüzde 70'i Bakanlığımız araştırma sistemine aittir."

"Dünya un ve bulgur ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız"

Bakan Pakdemirli, açılışını yaptıkları araştırma merkezi sayesinde bitkisel zenginlikten doğan yerel tatları koruyacaklarını, geliştireceklerini ve dünyaya tanıtacaklarını belirterek, "Dünya un ve bulgur ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız. 2016-2020 ortalamasını baz aldığımızda bu ticaretten ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar net dış ticaret geliri elde edilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin yüzde 56'sı unlu mamuller sektöründe faaliyet göstermekte ve yaklaşık piyasa değeri 15 Milyar Dolara yaklaşmaktadır" dedi.

"Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sayesinde tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini hatırlatan Pakdemirli, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

"Hiç kimse merak etmesin, potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz büyük"

Bakan Pakdemirli, geleceğin tarımında sadece üretmenin yetmeyeceğine vurgu yaparak, "Verimli, besin değeri yüksek, sağlıklı ürünü ve gıdayı üretmemiz gerekecek. Tarımın geleceğinde AR-GE, inovasyon ve teknoloji olacak. Hamdolsun bu potansiyelimiz, bu alt yapımız, bu insan kaynağımız var. Hiç kimse merak etmesin. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz büyük" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin kurdelesini keserek konfeti eşliğinde resmi açılışını gerçekleştirdi. Ardından Merkez'e girerek uzmanlarından ürünlerin tanıtılmasını dinledi ve laboratuvarları inceledi.

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı, ülkemizin en köklü tarımsal araştırma kuruşlarından birisi olan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek ve toplam 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip olacak. Gelişmiş teknoloji ile donatılmış 14 laboratuvardan oluşuyor. Toplam yatırım maliyeti 20 milyon lira olan bu merkezde 85 araştırmacı çalışma potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Türkiye'nin gıda sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacak.

931 özel tohumculuk şirketine hizmet ıslah sürecinde yapacağı kalite analizleriyle hizmet verecek

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülere ve 931 özel tohumculuk şirketine hizmet ıslah sürecinde yapacağı kalite analizleriyle hizmet verecek. Bu hizmetler neticesinde Türkiye'nin bitki ıslah programları daha değerli çeşitler üreteceği gibi un ve unlu mamuller sanayicimizde daha kaliteli ürünler üretebilecek.

Çölyak hastalarına ekmekler, bebekler için devam mamaları, yaşlılara özel beslenme ürünleri ve bitkilerden yağlar üretilecek

Merkez, Türkiye'nin bitkilerinden vatandaşlara, yeni gıdalar üretilmesi içinde inovasyon çalışmaları yapacak. Bunların yanında baklagiller, yağlı tohumlar, tıbbi aromatik gibi birçok bitkiyi kullanarak bitkisel protein eldesi, glütensiz ürünler, özel beslenme ürünleri ve zaman içinde fonksiyonel gıdalar ile tıbbi amaçlı gıdalar çalışılacak. Bu amaçla örneğin çölyak hastalarına ekmekler, bebekler için devam mamaları, yaşlılara özel beslenme ürünleri ve bitkilerden yağlar üretilecek. - ANKARA