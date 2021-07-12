Bakan Pakdemirli: TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemesi yapacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemesi yapacağını açıkladı.