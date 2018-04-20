Bakan Özlü: "Yerli Üretime Teşvik ve Ar-Ge'de Yenilik Programlarımızı Destekliyoruz"

GE'de yenilik programlarımızı destekliyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB'in düzenlediği "İleri Teknoloji ve Katma Değer Odaklı KOBİ'ler için Yeni KOSGEB Vizyonu" programına katıldı. Sanayici ve iş adamlarının katıldığı toplantıda konuşan Bakan Özlü, "Zirveyi yüksek teknoloji ve katma değer odaklı KOBİ'ler için çok önemli buluyorum. KOSGEB'in yeni vizyonu yakalayan, sanayi 4.0'ü kapsayan teknolojiler bizim baştacımızdır olacaktır. Teknoloji tabanlı girişimciliğe önem vermeliyiz. Bizim en büyük çabamız KOBİ'lerimizi yüksek teknoloji ile buluşturmaktır. KOBİ'lerle yakalayacağımız büyük dönüşüm, ekonomi ve sanayinin teknoloji odaklı dönüşümüdür. Sanayinin yönünü teknoloji ve ihracata çevirmekten mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

"2023 hedeflerine KOBİ'ler öncülük edecek"

E-devlet sayesinde bundan sonra daha az bürokrasi olacağını ve daha nitelikli teşvikler olacağını belirten Bakan Özlü, "1 milyondan fazla KOBİ'ye dokunduk. Bundan sonra da onlarla verimli yol arkadaşlığı yapacağız. 2017 yılında KOBİGEL programında 8 alt kategoride proje çağırımız oldu. Teknoloji ve yüksek KDV ürünlerde payı artmak istiyoruz. 8 bin 235 proje başvurdu, 3 bin 12 projeye 742 milyon lira verdik. Geçen yıl iki yeni programı hayata geçirdik. KOBİ teknolojik yatırım ve stratejik yatırım destekleri kapsamında toplam 2 bin 412 işletme sisteme giriş yaptı ve bu işletmelerden 464 tanesi onaylandı. Bugün KOSGEB'in yeni destek programını başlatıyoruz. 2018 destek çağrısına çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Her ilin kendi sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım sunacaklarının altını çizen Özlü, "Her ilin hangi imalatta rekabette olduğunu belirledik. Programdan yararlanmak üzere KOSGEB olarak 700 milyon kaynak ayırdık. 500 milyon lira imalat, 200 milyon lira ise yazılım şeklinde olacak. Proje üst limiti 1 milyon lira olacak. Kabul edilen proje 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira ödemeli olacak. Projenin gerçekleşmesi için tüm imkanlar sağlanacak. En az 6, az en fazla 12 sürecek ve çağrımız 24 Nisan'da olacak. Bu destek programında yazılımcılara özel destek olacak. Veri madeni, yapay zeka, bilgi güvenliği, robotlar, oyunlar ve otomasyonlar olmak üzere KOBİ'lere toplam bu yıl için 200 milyon lira destek verilecek. Bu programımız yazılım için milattır. Bildiğiniz gibi reform paketinde sanayici tarama kapsamında kaynaklarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

Cari açığı kapatmada KOBİ'lere önemli görevler düştüğünü belirten Özlü, "BTK ile protokol imzaladık. 5G'nin ihtiyaç duyduğu altyapı için 2029 yılına kadar 7 milyar lirayı yurt içinde kullanmak için temin edeceğiz. KOSGEB bu süreçte ihtiyaçlarını güncelleyecek. Bakanlık olarak yüksek teknolojilere odaklandık. İmalat sanayi, yüksek teknoloji öncelik verdiğimiz programların başında geliyor. Destek programımızla yüksek teknoloji üretmek ve ihraç etmeyi hedefliyoruz. Desteklerimizi üreten KOBİ'lere yoğunlaştıracağız. Yerli üretime teşvik, AR-GE ve yenilik programlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bilim merkezi üssü ile 2023 hedeflerimize KOBİ'lerimizle birlikte ulaşacağız. KOSGEB bu süreçte ihtiyaçlarını güncelleyecek" şeklinde konuştu. - ANKARA