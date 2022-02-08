Son dakika haberleri | Bakan Nebati: "Londra'daki 2. günümüzde Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz" - Haberler
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Son dakika haberleri | Bakan Nebati: "Londra'daki 2. günümüzde Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Bakan Nebati:

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bakanların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu ziyaret programının ikinci gününde, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: Londra'daki 2. günümüzde Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: Londra'daki 2. günümüzde Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Son dakika haberleri | Bakan Nebati: Londra'daki 2. günümüzde Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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