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Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Bakan Nebati'nin toplantıda yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor. Bakan Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40'da başladı.

YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATACAK

Toplantıda Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (2)
Hüseyin Civelek:Ne desem ki,yahu son zamanlarda 4 kere maliye bakanı değişirse hangi ekonomi modelinden bahsedilir.Koltukları bırakın ve dağılın artık. Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
Doğuş:Dolar nasıl düştü bende anlamadım(belliki kendisine müdahale bilgisi verilmemiş) diyen kişi toplantı yapsa kim takar. Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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