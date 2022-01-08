Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Bakan Nebati'nin toplantıda yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor. Bakan Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.
TOPLANTI BASINA KAPALI
Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40'da başladı.
YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATACAK
Toplantıda Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.