Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor. Bakan Nebati, iş dünyası, reel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Bakan Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı olan toplantı saat 13.40'da başladı.

YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATACAK

Toplantıda Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konularında bilgi vermesi bekleniyor.