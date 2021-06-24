Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü
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Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü

Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Minnihanov ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Muş, "Türkiye ile Tataristan arasındaki karşılıklı yatırımları ve ikili ticari ilişkileri ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü
Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü
Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü
Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Bakan Muş, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü - Haberler Ekonomi
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