Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödemeleri başladı
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödemeleri başladı

06.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:24

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibariyle geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi ödemeleri başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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