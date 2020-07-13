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Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman

-Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de oynayan Milli Basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı.

13.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:44

-Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de oynayan Milli Basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman gün boyu Ankara'yı gezerek, sokak basketbolundan bisiklete, masa tenisinden küreğe kadar çeşitli spor aktiviteleri yapıp, Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden Milli Basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı. Daha önce Cedi Osman'ın instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleşen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara'da buluştu. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.

Anıttepe'de gençlerle 3x3 basketbol

Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu. Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Bakan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdular. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleşen dostluk maçı berabere biterken alanda bulunan gençler için de unutulmaz bir anı oldu. Koşu parkurunda yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da yakın ilgisiyle bol bol fotoğraf çekilerek yürüyüşü tamamladı.

Orman yolunda bisiklet ve Eymir Gölü'nde kürek

Anıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Bakan Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçtiler. Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan ikili, sakarmeke kuşlarının eşliğinde kürek çektiler.

Yemek molasında tercih kokoreç

Mayıs ayında Cedi Osman'ın Sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, Milli Basketbolcunun, Amerika'da bulunduğu sürede kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine, Türkiye'ye dönüşünde kokoreç ısmarlama sözü vermişti. Bakan Kasapoğlu ve Cedi, spor dolu bir Ankara turunun ardından kokoreç sözünü yerine getirmek üzere Çankaya'nın Öveçler semtine geçtiler. Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak Milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.

Ankara Kalesi'nde taş plak keyfi

Dolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk Kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.

Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman

Kaynak: İHA

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