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Bakan Kasapoğlu'ndan, Nihat Özdemir'e "Geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Nihat Özdemir'e
29.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:09

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile telefonda görüştü.

Nihat Özdemir'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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