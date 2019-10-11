Bakan Kasapoğlu milli maça taraftarla beraber vapurla gitti

11.10.2019 22:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin akbil okutarak vapura binmeleri

Vapurdan görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin Kadıköy vapur iskelesinden Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına kadar yürümeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

Stad önünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin karşılanması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Arnavutluk maçını izlemek üzere Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına geldi.

Kaynak: AA