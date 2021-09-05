Bakan Kasapoğlu, genç milli kürekçileri tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, genç milli kürekçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, genç milli kürekçileri tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Kruszwica şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Elis Özbay ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu'dan oluşan hafif kilo ümit kadınlar iki çifte takımımız altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Milli sporcularımız, temmuz ayında da bizlere, aynı kategoride Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşatarak büyük mutluluk kaynağı olmuşlardı. Ay- Yıldızlı bayrağımızın altında kenetlendiğimizde, nice zaferlerin kazanılmasının kolaylıkla mümkün olduğunun en büyük ispatını, Elis ve Mervenur kardeşlerim hepimize bir kez daha göstermiş oldu. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkürlerimi sunarken, 'ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı' tekrardan, en derin sevgilerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Diego Ali Koç Alper Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Kasapoğlu, genç milli kürekçileri tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 18:48:14. #1.16#

title