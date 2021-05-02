AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması
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AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekstrem, su ve kış sporlarıyla Afyonkarahisar'ın her alanda bir spor destinasyonu olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekstrem, su ve kış sporlarıyla Afyonkarahisar'ın her alanda bir spor destinasyonu olacağını söyledi.

Kent merkezindeki Akarçay Rekreasyon Alanı'nda yapımı devam eden kano tesisinde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akarçay'ın yeni vizyonu doğrultusunda bölgede su sporlarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kano tesisinin haziran ayı sonunda tamamlanacağını dile getiren Kasapoğlu, "Çevresine spor tesisleri de inşa edeceğiz. Özellikle buraya kadınlarımızı davet ediyorum. Kadınlarımızın faydalanabileceği fitness odaklı spor merkezini de inşallah buraya kısa bir süre sonra inşa edeceğiz. Hem doğasıyla hem de spor imkanlarıyla bu yeni mekanımızın da Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Kocatepe Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, yapılacak spor lisesi alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Bakanlık olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dinamik ve hızlı şekilde gelişen bir ülke olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu çıtayı her geçen gün daha da yukarıya doğru taşıma gayreti içindeyiz. 2023, 2053, 2071 vizyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin her alandaki dönüşümü, sağlığı, ekonomisi, altyapısı, eğitimi ve tabii ki gençliği ve sporu vazgeçilmezlerimiz arasında." dedi.

"Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz"

Emre Gölü etrafındaki çalışmaları da incelediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Yine kentteki Akarçay'ı inceledik. Akarçay'ın etrafındaki kano merkezi ve bununla birlikte kadın odaklı inşa edeceğimiz fitness salonlarımızı konuştuk. Bulunduğumuz bölge spor kompleksinin içinde stat, tenis kortları, salonlar var. Bunlarla entegre bir şekilde faaliyet gösterecek Türkiye'nin en donanımlı spor lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah inşaatı başlayacak." diye konuştu.

Spor lisesinin sadece Afyonkarahisar'a değil, tüm bölgeye hitap edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, sadece yerel ölçekte değil, tüm dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak, İstiklal Marşı'nı dinletecek sporcular, şampiyonlar yetiştirileceğini belirtti.

Kasapoğlu, okçuluk ile ilgili de Afyonkarahisar Belediyesinin çalışmasına katkı vereceklerini kaydederek, "150 potamızı da hem Afyonkarahisar'a hem ilçelere kazandırarak, sokak basketbolu 3x3 turnuvalarıyla inşallah bu heyecanı yaşatacağız. Ekstrem, su ve kış sporlarıyla her alanda inşallah Afyonkarahisar bir spor destinasyonu olacak. Tüm dünyanın bildiği bir marka destinasyonu olacak. Bunu da el birliği ile sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması
AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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