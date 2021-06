Bakan Kasapoğlu 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlediği 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılmak üzere Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. Zaferyolu Caddesi üzerindeki Türk Ocağı binası önünde karşılanan Kasapoğlu, ilk olarak 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı İnebolu-Kastamonu arasında gerçekleştirilen bisiklet yarışının startını verdi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Heyamola Halk Oyunları ekibinin gösterisini izledi. Burada konuşan Kasapoğlu, "Tarihte İnebolu'nun yeri başkadır. İnebolu'nun stratejik önemi bambaşkadır. Bu milli mücadele yıllarında İnebolu adeta Anadolu'nun dışarıya açılan bir penceresi olmuştur. İstanbul'dan gelen cephaneler, milli mücadeleye hazırlanan pek çok insanımız için Anadolu'ya İnebolu'dan açılan lojistik hat üzerinden sevk edilmiştir. Yüzlerce insan İnebolu üzerinden İstiklal Savaşı'na katılmışlardır. Milletimizi kurtuluşa götüren yolun adıdır İnebolu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın kazanılmasında çok etkili olan bu hattın önemini, 'Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözüyle ifade etmiştir. İstiklal madalyalı tek ilçemizdir İnebolu" dedi.

'GENÇLERİMİZ AKIN AKIN İNEBOLU'YA GELECEKLER'Bakan Kasapoğlu, gençlerin yılın her ayı İnebolu'ya geleceğini belirterek, "Kastamonu'da geçen dönemki ziyarette köylere kadar dokunan spor adına çalışmalar yaptık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim insanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline layık. Yine bunları birlikte inşa edeceğiz. Bizle gençlerimize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte gençlerimizi buraya göndererek, tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfetmelerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına hem Kastamonu'da ve İnebolu'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmesine vesile olacağız" diye konuştu.Protokol konuşmalarının ardından tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. GENÇLERLE YÜRÜDÜ

Açılış programının ardından Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü başlattı. Bakan Kasapoğlu, yürüyüşçüler ile birlikte yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar yürüyen gençleri karanfil ve konfetilerle selamladı. 4 gün sürecek yürüyüşün ardından gençler Kastamonu'ya ulaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu