Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı

09.09.2019 15:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Öğle namazını Ankara'daki Melike Hatun Camisi'nde kılan Bakan Kasapoğlu, çıkışta vatandaşlara aşure ikram etti.

Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muharrem ayının önemine işaret ederek, "İslam tarihinde gerçekten çok önemli anlamları, mesajları olan bir ay. Bu vesileyle 'Aşure Günü' münasebetiyle gönüllü gençlerimizle aşure dağıtımında bulunduk." dedi.

"Kerbela'yı, Hazreti Hüseyin'i, şehitleri anma, bu bilinci yaşatma, diri tutma noktasında çalışmalarımız var." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, minnetlerimizi ifade ediyorum. Muharrem ayı gerçekten bize birliği, beraberliği, bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay. Bu manada İslam dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle de tüm zorlukların ve kumpasların üstesinden gelme noktasında ancak birlik ve beraberliğin bizi daha güçlü bir şekilde onlara karşı tutacağına inanıyoruz. Gençlerimizin de birliği ve beraberliği pekiştirmesini önemsiyoruz."

Kasapoğlu, "Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak' demek. Geleneğimizin bizlere yüklediği sorumluluklar var. Aşure, bir arada yaşamanın, güçlü bir şekilde hür ve beraber yaşamanın, çeşitliliğin üzerine vurgu yapıyor. Hem aşurenin bize yüklediği mesajlar, hem muharrem ayının mesajları... Gençlerimizle beraber bu duyguyu paylaşmak, bu bilinci yükseltmek bizim için de önemli bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

2019 senesini "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi gönüllülük noktasında, yarınlara daha güçlü hazırlama, paylaşmayı, yardım etmeyi, güzel faaliyetlerde bulunmayı, salih amel işlemeyi öğütleme noktasında pek çok katkısı var. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine olan ilgisi bu anlamda önemli. Melike Hatun, içerisinde bulunduğumuz cami gönüllüğün simge isimlerinden. Bu anlamda da önemli. Aşure dağıtmak, paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak gönüllülüğün ruhunda olan bir kavram. Bu arada gençlerimiz ve Ankaralılarla bir araya gelmek bizler için ayı bir mutluluk."

Kaynak: AA