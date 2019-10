Bakan kasapoğlu, 'amatör spor haftası'nı kutladı

10.10.2019 17:47

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Amatör Spor Haftası' kapsamında 81 ilin amatör spor yöneticileriyle ve federasyon başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen etkinlikte, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suriye'nin doğusuna yapılan 'Barış Pınarı' harekatında mücadele eden Mehmetçiklere desteklerini belirterek başladığı konuşmasında, sporun birleştirici bir yönü olduğu vurgusu yaparak, "İçinde bulunduğumuz günler her zamankinden daha çok birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bugün amatör sporu konuşmamız, amatör spor haftasını kutlamamız önemli bir mesaj. Her birimize çok önemli görevler düşüyor. Sizlerle el ele vereceğiz, daha çok çalışacağız. Tesis anlamında, diğer noktalarda daha çok destekleyeceğiz. Hem ülkemizdeki kötülüklerle mücadeleyi, başta bağımlılıklar olmak üzere hem de spordaki başarıyı daha yukarıya taşıtacağız. Hep birlikte bu başarıyı yakalayacağız" dedi.

"7'DEN 70'E HERKES SPOR YAPACAK"Sporu sadece birkaç branştan ibaret saymadıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın diye bir proje başlattık. Bu ülkeden yüzme şampiyonları çıkaracağız. Hem ulusal anlamda hem dünya çapında ama bunun yolu da tesisleri daha verimli kullanmaktan geçiyor. Bu tesisleri sporcularla, antrenörlerle dolduracağız. Kadın, erkek, genç, yaşlı spor yapan bir ülke olacağız. Bu görev de bizlere düşüyor. 'Spor Türkiye' olarak adlandırdığımız ve çok yakında kamuoyuna tüm detaylarını anlatacağımız bu hamle ile 7'den 70'e günlük yaşamının bir kısmını sporla geçiren, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm toplumun spora erişimini sağlayacağız. Her branşta, her alanda hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak yine birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, bu yıl amatörler haftası bir başka kutlanacağını belirterek, "2012 yılından bu yana resmi olarak kutladığımız amatör spor haftası bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile çok daha coşkulu geçti. 81 ilden gelen amatör temsilciler ve federasyonlarla bu güzel tabloyu meydana getirmiştir" dedi.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, altyapıya yapılan yatırımların önemli olduğunu vurgulayarak, "Amatör sporların profesyonel bir bakış açısıyla yapılması Türkiye'de spor için büyüttüğümüz hedeflerin gerçekleşmesine önemli katkı sağlıyor. Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve Federasyonlarımızın iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler ve organizasyonlar vatandaşlarımızın sporla olan bağlarını her geçen gün arttırmaktadır. Gerçekleştirilen projeler, faaliyetler ile birlikte alt yapıya yaptığımız yatırımlar ulusal ve uluslararası alanda her geçen gün yüreğimizi gururla kabartan başarılara dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.Etkinlik, amatör sporların bölge temsilcilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdikleri hediyeler ile son buldu.

