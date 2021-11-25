SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Haberler
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SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettiANKARA,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyelerini bakanlık merkez binada kabul etti. Kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de yer aldı.

Görüşmede gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

SPOR Bakan Kasapoğlu, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

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