Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı
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Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirilmesi sonrası başlayan tartışma devam ediyor. İBB'nin alınan karara tepki göstermesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Emek hırsızlığının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurmuştu. Karaismailoğlu'nun açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) jet tepki gelmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun da Bakan Karaismailoğlu'nun twetini alıntılayarak "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

İBB'YE İLK YANIT AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN GELDİ

Murat Ongun'a ilk yanıt AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, "Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: EMEK HIRSIZLIĞI YAPILMAMASI LAZIM

Tartışma yaratan konu hakkında bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi. Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.

''TEPKİ VERECEKLERİNE ELLERİNDEKİ İŞLERİ YAPSINLAR''

Tartışmalardan ziyade yapılan işe odaklanılması gerektiğini dile getiren Ulaştırma Bakanı, İBB'ye de tepki göstererek, ''Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (1)
REKLAM FRAGMAN: ekremden önce akprti vardı. o zaman neden değiştirmediniz. milletin malını milletten kıskanıyorsunuz.
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Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı - Haberler Ekonomi
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