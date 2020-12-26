Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."
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Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."

26.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:12
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak.

Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necati Keleş

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