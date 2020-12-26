Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."
26.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:12
Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak.
Bakan Karaismailoğlu: "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necati Keleş