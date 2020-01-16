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Bakan Dönmez'den 2030 için 1 milyon elektrikli otomobil öngörüsü

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini söyledi.

16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:02
Bakan Dönmez'den 2030 için 1 milyon elektrikli otomobil öngörüsü

Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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