Bakan Dönmez'den 2030 için 1 milyon elektrikli otomobil öngörüsü
Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini söyledi.
16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:02
Anadolu Ajansı Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com