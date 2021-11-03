Bakan'dan vatandaşa faturaları düşürmek için tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar için 'tasarruf' tavsiyesinde bulundu. Vatandaşa evlerini daha az ısıtmaları tavsiyesi veren Bakan Dönmez, 1 derecelik sıcaklık değişikliğinin faturayı yüzde 7 düşüreceğini söyledi.

"BUNU 7'DEN 70'E HERKESİN YAPMASI GEREKİYOR"

Dönmez, "Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz" dedi.

AKARYAKIT VE DOĞAL GAZA BÜYÜK ZAM

Son dönemde dolar kurundaki artış ve uluslararası piyasalarda fiyat artışı nedeniyle akaryakıta üst üste zam geldi. Fiyat artışları sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 8,41 liradan, motorin ise 8,16 liradan satılıyor. LPG oto gazın fiyatı ise 6,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Kasım ayı için doğal gaza da zam geldi. Mesken fiyatlarında bir değişiklik olmazken, sanayi aboneleri için yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapıldı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet