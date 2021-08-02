Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz"

Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaşayan iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaşayan iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, 28 Temmuz'da Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini ve bu yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatarak, yangınlardan etkilenen iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

"Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimleri için her türlü tedbiri aldık"

Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaca erişim konusunda gerekli tedbirlerin de alındığını açıkladı. Kronik hastalığı bulunanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bilgin, yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Ayrıca evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini belirten Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Ece Erken Demet Akalın Diana Spencer
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:51:41. #1.15#

title