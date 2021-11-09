Bakan Bilgin: Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak" dedi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine de, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Ekonomi Haberleri

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