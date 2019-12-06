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Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık.

06.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:18
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı , "Son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden 'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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