Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı

06.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı." dedi.