Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İmalat PMI'nin temmuzda 56,9'a yükselmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat PMI verisi ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Temmuzda imalat PMI'nin 56,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Albayrak, bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Endeksteki yükselişe dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Albayrak, "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.