Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir programda dövizdeki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kurdaki gelişmelerden eskisine göre çok daha az etkilendiğini belirten Albayrak, "2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili konuşan Bakan Albayrak, "Kurdaki gelişmelerle ilgili etkilenme eskisine göre çok daha az. 2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü." dedi.

"ESKİDEN KUR DAHA FAZLA ETKİLİYORDU"

Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girildiğini dile getiren Bakan Albayrak, "Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. İlerleyen süreçte düştü" dedi.

"TÜRKİYE'DE SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ"

Albayrak, İki sene öncesine göre Türkiye ekonomisinin bugün çok daha güçlü olduğunu belirterek, "Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş.Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15'lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.