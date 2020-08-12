Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın "Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?" sorusuna, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, ekonomiye ilişkin sorulara yanıt verdi.

Ahmet Hakan'ın "Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?" sorusuna yanıt veren Bakan Albayrak, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Tabi Türkiye 80'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden beri, kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. İlerleyen süreçte düştü" şeklinde yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Albayrak'ın dövizdeki dalgalanmayla ilgili soruya verdiği cevap kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Bakan Albayrak" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.