Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu
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Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu

08.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa paylaşımı sosyal medyada gündemi değiştirdi. Twitter'da gündem olan Bakan Albayrak'ın istifa iddiasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Bu paylaşımın ardından sosyal medya platformu Twitter'da birçok paylaşım yapıldı.

ÇOK SAYIDA DESTEK PAYLAŞIMI GELDİ

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken AK Partili birçok isim de istifanın kabul edilmemesi yönünde tweet attı.

"İSTİFANIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİNİN BAŞINDA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

"MEVCUT HABERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu

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