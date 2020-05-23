Bakan Albayrak: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA