Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir

Futbol dünyasının asi çocuğu Zlatan Ibrahimovic'in adı son dönemde birçok olaya karıştı. Son olarak İsveçli golcünün ülkesinde bir bahis şirketine ortak olduğu iddiası büyük ses getirdi. Şirketin CEO'su bu iddiayı doğrularken FIFA kurallarına göre, Ibrahimovic 3 yıl futboldan men cezası alabilir. 39 yaşındaki yıldız eğer ceza alırsa en erken 42 yaşında futbola geri dönebiliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Zlatan Ibrahimovic'in İsveç'te yer alan bir bahis şirketine ortak olduğu iddia edildi.

CEO DOĞRULADI

İsveç'in ünlü gazetesi Aftonbladet'te yer alan haberde; şirket CEO'su Erik Skarp'ın, Ibrahimovic'in şirkette hala hisse sahibi olduğunu doğruladığı belirtilirken, bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun FIFA ve UEFA tarafından cezalandırılabileceği vurgulandı.

3 YIL MEN CEZASIALABİLİR

FIFA; futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını etik dışı olması nedeniyle yasaklarken, bu tarz bir durumun ortaya çıkması halinde futbolcuya 100 bin euro ve 3 yıl futboldan men cezası verdiği haberde yer alan bir diğer bilgi oldu. Ibrahimovic'in ortağı olduğu iddia edilen şirket, 2019 yılında yaklaşık 30 milyon euro kar ettiğini duyurmuştu. Konu ile ilgili olarak Ibarhimovic cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

HAKEME HAKARETTEN CEZA

39 yaşındaki Ibrahimovic, Milan'ın geçtiğimiz hafta Parma ile oynadığı mücadelede hakeme sert itirazlarda bulunmuş ve itiraz esnasında hakaret ettiği gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından 1 maç cezaya çarptırılmıştı.

YASAĞA RAĞMEN RESTORANDA YEMEK YEDİ

Kırmızı kart cezasının ardından İsveçli golcünün adı bir skandala daha karışmış, koronavirüs önlemlerine rağmen arkadaşına ait restoranı açtırarak eski takım arkadaşı Abate ile yemek yemişti. Ibrahimovic'in yemekteki fotoğrafları sosyal medyaya sızarken, tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler gelmişti.