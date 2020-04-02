Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’ndan iki bin yeni istihdam Bahçeşehir Koleji &Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 15 yeni okulun yatırımının sürdüğünü belirterek, gelecek yıl yeni eğitim kurumlarının devreye girmesi ile birlikte 2 bin yeni istihdam yaratacaklarını söyledi.

Bahçeşehir Koleji &Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 15 yeni okulun yatırımının sürdüğünü belirterek, gelecek yıl yeni eğitim kurumlarının devreye girmesi ile birlikte 2 bin yeni istihdam yaratacaklarını söyledi. Kaynak: Dunya.com