Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibine konuk olacak.

05.11.2019 10:08
Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibine konuk olacak.

Transilvanya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 yenildi.

CSU Sibiu ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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