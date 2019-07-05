Bahçeşehir Koleji'nde Alper Özcan'ın sözleşmesi uzatıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde oyuncu Alper Özcan'ın sözleşmesi uzatıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde oyuncu Alper Özcan'ın sözleşmesi uzatıldı.
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bahçeşehir Koleji'nde dün de Hadi Özdemir ve Can Altıntığ'ın sözleşmeleri uzatılmıştı.
Kaynak: AA
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