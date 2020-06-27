Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi Bahçelievler Mimar Sinan caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi İSTANBUL - Bahçelievler Mimar Sinan caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ediyor. Kaynak: İHA