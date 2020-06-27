Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi
Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi Bahçelievler Mimar Sinan caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
27.06.2020 05:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 05:29
Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi
İSTANBUL - Bahçelievler Mimar Sinan caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İHA