Bağbaşı Zeytinköyspor, Denizlili futbolcularla mücadele edecek
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Bağbaşı Zeytinköyspor, Denizlili futbolcularla mücadele edecek

Bağbaşı Zeytinköyspor, Denizlili futbolcularla mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Denizli'yi temsil edecek takımlardan birisi olan Bağbaşı Zeytinköyspor, Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak olağan genel kurula hazırlanırken; Başkan Şenel istekli olan, futbolu seven herkesi yönetime katılmaya davet etti.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Denizli'yi temsil edecek takımlardan birisi olan Bağbaşı Zeytinköyspor, Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak olağan genel kurula hazırlanırken; Başkan Şenel istekli olan, futbolu seven herkesi yönetime katılmaya davet etti.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bağbaşı Zeytinköyspor, Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak kongreye hazırlanırken diğer yandan da 2021-2022 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmanın planlarını yapıyor.

Kırmızı siyahlı kulüpte altı yıldır başkanlık görevini yürüten Kenan Şenel, kongrede aday çıkması halinde aday olmayacağını ve genç istekli adaylara görevini bırakmak istediğini vurguladı.

Aday olmaması halinde yönetim kurulunda değişiklikler yaparak güçlü bir yönetim oluşturmayı hedefleyen Başkan Şenel "Uzun süredir görev yapıyoruz. Tabi buda bizi maddi manevi yoruyor. İstekli arkadaşlarımız olursa herkese kapımız açık. Takımı alt yapıdan yetişen oyuncularla takviye ederek Bölgesel Amatör Lige çıkarttık. Bunun için gururlu ve mutluyuz. Daha önce olduğu gibi bundan sonrada alt yapıya önem vermeye devam edeceğiz.

Yeni sezonda da tamamına yakını Denizlili futbolcularla devam edeceğiz. Eğer bazı önemli noktalara anlaşabileceğimiz bir iki oyuncu olursa belki olabilir. Ancak biz büyük oranda kendi oyuncularımızla devam edeceğiz. Zaten futboldaki son gelişmeler bizim bu konuda ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gösteriyor. İnşallah yeni sezonda her hali ile örnek bir takım olarak Bölgesel Amatör Ligde Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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