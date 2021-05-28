Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
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Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yapımı devam eden yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yapımı devam eden yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu'nda 4 kat olarak yapımına başlanan 13 bin metre kare alan üzerinde 10 bin 500 metre kare kapalı alanı bulunan yeni hükumet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Ertürkmen ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürü Fatih Ercan, inşaat alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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