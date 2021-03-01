Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılış sebebinin ekonomik unsurlar olduğunu söyledi

Galatasaray'da oynadığı dönemde 29 golle, gol kralı olan ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli bir rolü olan Bafetimbi Gomis, Fransa'dan SoFoot'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan ayrılık nedenine ve Al Hilal'i seçmesine dair konuştu. Gomis, ekonomik sebeplerden dolayı Al-Hilal'e transfer olduğunu söyledi.

Galatasaray'da oynadığı dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, ayrılık sürecini anlattı.

"GALATASARAY'DA HEDEFİME ULAŞTIM"

Sarı-kırmızılı forma altında 32 gol atan ve 6 asist yapan Fransız yıldız, neden ayrıldığıyla ilgili olarak Fransa'da yayın yapan Sofoot dergisine, "Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Galatasaray'da, gol rekoru ve şampiyonlukla hedefime ulaşmıştım. Premier Lig'de Swansea forması giyerken yaşanılan başarısızlıkların ardından Fransa dışında ilk kez kazandım" açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK UNSURLAR ÖNEMLİ HALE GELİYOR"

Al-Hilal'den teklif geldiğinde 33 yaşında olduğunu hatırlatan Gomis, "Belli bir yaşı geçtikten sonra ekonomik unsurlar önemli hale geliyor. O dönem teklif yapan Al-Hilal, birden fazla unsuru bir araya getirdi. Mali yönde bunların arasındaydı" diye konuştu.

"HAYVANLARIN KRALI OLMAK İSTEDİM"

Galatasaray'a da 6 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan Gomis, Sarı-kırmızılı günleriyle ilgili olarak, "Kariyerimin başında panterdim. Galatasaray'da oynadıktan sonra aslan oldum. Galatasaray, gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Fransa'da bana panter diyorlardı ama ben hayvanların kralı olmak istedim" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA PSG GİBİYİZ"

Suudi Arabistan Ligi ile ilgili olarak da Gomis, "Burası Avrupa'nın algılayabileceğinin aksine çok büyük bir kulüp. Suudi Arabistan'da PSG gibiyiz, yenilmesi gereken bir takımız. Bize karşı herkes kapanıyor. Çok ufak boşluklar bulabiliyorsunuz. Gol atmak kolay değil, fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundasınız"

"İYİ BİR SEÇİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşına göre kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Gomis, Al Hilal'in Asya şampiyonluğuyla ilgili de, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıklarından bu yana yirmi yıl geçmişti, gidip bu kupayı almak heyecan vericiydi. Bugün, uzun vadede hala iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.