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Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi

Trabzonspor'un Gaziantep'e konuk olduğu maçın ilk yarısında Badou Ndiaye, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi.

07.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:43
Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi

Süper Lig'in 25. haftasında FK ile Trabzonspor 'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kenardan gönderdiği taktik kağıdını alan Ndiaye, Çimşir'in verdiği taktiği kimse görmesin diye yedi. O anlar kameralara yansıdı.

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