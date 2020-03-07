Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi

07.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:43

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kenardan gönderdiği taktik kağıdını alan Ndiaye, Çimşir'in verdiği taktiği kimse görmesin diye yedi. O anlar kameralara yansıdı.