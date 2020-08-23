Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Emekliliğinden 15 yıl sonra ringlere geri dönme hazırlığı yapan ve çalışmalarını sürdüren 54 yaşındaki spor ve boks dünyanın efsane ismi Mike Tyson, İsveçli boksör Badou Jack ile namaz kıldı. Jack, sosyal medyada Tyson ile namaz kıldığı video paylaşıma "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düştü.

Emeklilik kararından 15 yıl sonra ringlere geri dönmeyi planlayan Mike Tyson'ın namaz kılarken görüldüğü video sosyal medyada gündem oldu. İsveçli boksör Badou Jack, Amerikalı efsane Mike Tyson ile beraber namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video, kısa süre içinde binlerce beğeni topladı. "KARDEŞLERİMLE DUA EDİYORUM" Jack, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson ile namaz kıldığı videoyu paylaşırken "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düştü. HAPİSHANEDE MÜSLÜMAN OLMUŞTU 2005 yılında veda ettiği ringlere yeniden dönmeye hazırlanan ve Roy Jones Jr ile karşılaşacak olan 54 yaşındaki Tyson, 1990 yılında girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı. Kaynak: İHA