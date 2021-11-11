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Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev dağılımını belli oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev dağılımını belli oldu.

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı. Badmin Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Akif Sıtkı Esen: Başkan Vekili (Teknik)

Ümit Örnek: Başkan Vekili (İdari İşler, Personel, SGM, Sosyal Sorumluluk)

Nuri Demirci: Asbaşkan (İdari, Teknik, Halkla İlişkiler)

Yaşar Demir: Asbaşkan (Teknik)

Cihat Yusufoğlu: Asbaşkan (Teknik)

Mithat Akar: Asbaşkan (Sponsorluk)

Münir Tunç: Asbaşkan (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk)

Ahmet Metin: Asbaşkan (GS İl Müdürlüğü)

Memnune Denizhan: Asbaşkan (Bayan Antrenör, Sporcu, GS İl Müdürlüğü)

Onur Akman: Asbaşkan (Eğitim, Olimpiyat Havuzu, Yüksek Performans)

Haluk Şahin: Asbaşkan (Sponsorluk, İstanbul)

Şaban Arifhan Yıldız: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk, İstanbul)

Recep Coşkun: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk)

Abdulkadir Kocatepe: Asbaşkan (Hukuk, STK, Y.Yönetimler)


- Ankara
Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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