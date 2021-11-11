Badminton Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı. Badmin Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;