Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Sporcular için zor bir yıldı

yaptığı açıklamada, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle spor müsabakalarının iptal edilmesinden dolayı zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

yaptığı açıklamada, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle spor müsabakalarının iptal edilmesinden dolayı zor bir dönem geçirdiklerini belirtti. Başkan Özmekik, "2020 yılı mart ayı itibari ile Kovid-19 salgınının başlamasından sonra Dünya Badminton Federasyonu ve Avrupa Badminton Federasyonu'nu aldıkları kararlar neticesinde uluslararası müsabakaların büyük bir çoğunluğunu iptal etti. Biz de Türkiye olarak dünyada Kovid-19 salgınının devam etmesi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle yurt içi faaliyetlerimizi öncelikle milli takıma sporcu yetiştiren antrenörlerimiz ve sonra teknik kurul ve en sonunda da yönetim kurulu kararı ile iptal etmek zorunda kaldık. 2020 yılına çok ses getiren sosyal sorumluluk projelerimiz ile başlamıştık. Salgın nedeni ile okulların kapanmasıyla projelerimize ara verdik. 2021 yılında inşallah yeniden projelerimiz ile insanlara faydalı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. "NESLİHAN YİĞİT İLE OLİMPİYAT KOTASI ALARAK BU YILI BİTİRİYORUZ"Türkiye badminton camiası olarak sağlık için bu süreci evlerinde izole olarak geçirdiklerini anlatan Özmekik, "Gerek antrenmanlara evlerimizde, gerek ise milli sporcularımız ile spor salonlarında maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak devam ettik. 2020 yılı diğer olimpik branşlarda olduğu gibi badminton için de önemli bir olimpiyat senesiydi. Milli sporcumuz Neslihan Yiğit ile Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alarak 2020 yılını bitiriyoruz. Ayrıca 2020 yılında 14-16 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Lievin şehrinde yapılan Yıldızlar U15 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda tek bayanlarda Ravza Bodur, Avrupa 2'ncisi; çift bayanlarda Ravza Bodur-Tuğçe Damar, Avrupa 3'üncüsü ve yine karışık çiftlerde de Sinem Yıldız-Buğra Aktaş, Avrupa 3'üncüsü oldular. Yine 19-22 Şubat tarihlerinde Avusturya'nın Viyana şehrinde yapılan olimpiyat eleme puan turnuvasında çift bayanlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti 2'nci olurken, tek bayanlarda Aliye Demirbağ 3'üncü oldu. 2020 tarihlerinde 2021 yılında ülkemizin ve dünyanın alacağı sağlık tedbirleri ve koronavirüs salgını önlemlerine göre olimpiyat kota puan müsabakalarımıza ve diğer yurt içi-yurt dışı müsabakalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Başkan Murat Özmekik, 2019 yılı sonunda yaşadıkları 224 madalya sevinç ve gururunu 2021'de de yaşamayı temenni ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"2021 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve spor camiamıza sağlık getirmesini Allah'tan diliyorum. Yeniden badminton camiamız ile kalabalık müsabakalarımızda buluşacağımız, sporcularımızın kortlarda madalya mücadelesi vereceği günlere kavuşmayı temenni ediyorum. Tüm spor camiasına sağlıklı ve madalyalarla dolu bir sene diliyorum."

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ