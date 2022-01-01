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Bacağından vurup, hastanenin önüne bıraktılar

Bacağından vurup, hastanenin önüne bıraktılar
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, tabanca ile bacağından vurularak yaralanan K.C. (50), hastane önüne bırakıldı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, tabanca ile bacağından vurularak yaralanan K.C. (50), hastane önüne bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Keskin Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Husumetlileri tarafından tabanca ile bacağından yaralanan K.C., hastane önüne yaklaşan bir otomobilden bırakıldı. Otomobil, hızla bölgeden ayrılırken sağlık görevlileri, K.C.'yi hastaneye taşıdı. İlk müdahalesi burada yapılan K.C., daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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