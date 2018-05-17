Feyenoordlu Taraftarlar, "Hollanda'ya Gitmeyeceğim" Diyen Babel'i Hedef Aldı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, "Feyenoord'a gitmeyeceğim." sözlerinin ardından Hollandalı taraftarların hedefi haline geldi: Çok memnun olduk, buradan uzak dur.

Transfer sezonun açılmasına kısa süre kala Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel hakkında ülkesine döneceğine yönelik haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcunun Feyenoord ile anlaşmaya vardığı bile iddia edilmişti. Babel, Feyenoord iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı taraftarlarlara 'Merak etmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim' mesajı verirken kulübünde kalacağının sinyallerini de vermiş oldu.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Babel'in yaptığı bu açıklama Feyenoord taraftarlarının tepkisini çekti. Hollandalı futbolcuyu istemediklerini belirten taraftarlar, şu mesajları gönderdi:

  • "Neyse ki gelmiyorsun"
  • "Çok memnun oldum, Hollanda'dan uzak dur"
  • "Pek de iyi değilsin zaten"
  • "Kimse seni istemiyor zaten Ryan"
  • "Geleceğini duyunca endişelenmiştim. Teşekkür ederim"
  • "Bu gece rahatça uyuyabilirim, teşekkürler dostum"
Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.