Feyenoordlu Taraftarlar, "Hollanda'ya Gitmeyeceğim" Diyen Babel'i Hedef Aldı

Transfer sezonun açılmasına kısa süre kala Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel hakkında ülkesine döneceğine yönelik haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcunun Feyenoord ile anlaşmaya vardığı bile iddia edilmişti. Babel, Feyenoord iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı taraftarlarlara 'Merak etmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim' mesajı verirken kulübünde kalacağının sinyallerini de vermiş oldu.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Babel'in yaptığı bu açıklama Feyenoord taraftarlarının tepkisini çekti. Hollandalı futbolcuyu istemediklerini belirten taraftarlar, şu mesajları gönderdi: