Feyenoordlu Taraftarlar, "Hollanda'ya Gitmeyeceğim" Diyen Babel'i Hedef Aldı
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, "Feyenoord'a gitmeyeceğim." sözlerinin ardından Hollandalı taraftarların hedefi haline geldi: Çok memnun olduk, buradan uzak dur.
Transfer sezonun açılmasına kısa süre kala Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel hakkında ülkesine döneceğine yönelik haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcunun Feyenoord ile anlaşmaya vardığı bile iddia edilmişti. Babel, Feyenoord iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı taraftarlarlara 'Merak etmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim' mesajı verirken kulübünde kalacağının sinyallerini de vermiş oldu.
TARAFTARLARI KIZDIRDI
Babel'in yaptığı bu açıklama Feyenoord taraftarlarının tepkisini çekti. Hollandalı futbolcuyu istemediklerini belirten taraftarlar, şu mesajları gönderdi:
- "Neyse ki gelmiyorsun"
- "Çok memnun oldum, Hollanda'dan uzak dur"
- "Pek de iyi değilsin zaten"
- "Kimse seni istemiyor zaten Ryan"
- "Geleceğini duyunca endişelenmiştim. Teşekkür ederim"
- "Bu gece rahatça uyuyabilirim, teşekkürler dostum"
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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3-5 fanatik laflamış, eskiden kalan bi kuyruk acıları var herhalde. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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boş konuşuyorlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ULAN HOLLANDALI PİSLİKLER SİZ GELİN DE BABELİ SEYREDİN O NİYE GELSİN.HEM ÜLKEMİZ PARA KAZANMIS OLURCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ölü rvp için çılgına döndüler formda babele neler diyorlar bu hollandalılar biraz sakat galiba belliydi zaten :DCevap Yaz 9 Yayından Kaldır