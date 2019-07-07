Babel'den yeni sezon mesajı

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.

Babel'den yeni sezon mesajı

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.

Kaynak: AA
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