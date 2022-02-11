Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, Manchester United'a transfer oldu. 11 yaşındaki Ronaldo, 7 numaralı formayı terletecek.
Sezon başında Cristaino Ronaldo'yu transfer eden Manchester United, oğlunu da takıma kazandırdı. 11 yaşındaki Ronaldo Junior, Kırmızı Şeytanlar altyapı akademisinde forma giyecek.
7 NUMARAYI ALDI
11 yaşındaki Ronaldo, babasıyla simgeleşen 7 numarayı aldı. Ronaldo'nun paylaştığı videolarda 2010 doğumlu oğlunun hayli yetenekli olduğu görülüyor.
"İYİ TOP SÜRÜYOR"
Cristiano Ronaldo oğlunun futbol tarzı hakkında, "Harika top sürüyor. Çok hızlı. Bu iş zor, o yüzden fazla adanmışlık gerekir. Ona baskı yapmayacağım. İsterse doktor olabilir. Ama onun için en iyisini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.