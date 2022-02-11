Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

Sezon başında Cristaino Ronaldo'yu transfer eden Manchester United, oğlunu da takıma kazandırdı. 11 yaşındaki Ronaldo Junior, Kırmızı Şeytanlar altyapı akademisinde forma giyecek.

7 NUMARAYI ALDI

11 yaşındaki Ronaldo, babasıyla simgeleşen 7 numarayı aldı. Ronaldo'nun paylaştığı videolarda 2010 doğumlu oğlunun hayli yetenekli olduğu görülüyor.

"İYİ TOP SÜRÜYOR"

Cristiano Ronaldo oğlunun futbol tarzı hakkında, "Harika top sürüyor. Çok hızlı. Bu iş zor, o yüzden fazla adanmışlık gerekir. Ona baskı yapmayacağım. İsterse doktor olabilir. Ama onun için en iyisini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.