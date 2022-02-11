Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu - Haberler
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Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, Manchester United'a transfer oldu. 11 yaşındaki Ronaldo, 7 numaralı formayı terletecek.

Sezon başında Cristaino Ronaldo'yu transfer eden Manchester United, oğlunu da takıma kazandırdı. 11 yaşındaki Ronaldo Junior, Kırmızı Şeytanlar altyapı akademisinde forma giyecek.

Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

7 NUMARAYI ALDI

11 yaşındaki Ronaldo, babasıyla simgeleşen 7 numarayı aldı. Ronaldo'nun paylaştığı videolarda 2010 doğumlu oğlunun hayli yetenekli olduğu görülüyor.

Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

"İYİ TOP SÜRÜYOR"

Cristiano Ronaldo oğlunun futbol tarzı hakkında, "Harika top sürüyor. Çok hızlı. Bu iş zor, o yüzden fazla adanmışlık gerekir. Ona baskı yapmayacağım. İsterse doktor olabilir. Ama onun için en iyisini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier League, Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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