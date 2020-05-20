'Babam intihar etmedi, düşme sonucu öldü'
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'Babam intihar etmedi, düşme sonucu öldü'

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kuşdili ile Dağarcık köyleri arasındaki kayalık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Doğan'ın (54) oğlu Cesim Doğan (27) babasının intihar ettiği iddialarının doğru olmadığını, düşme sonucu yaşamını...

'Babam intihar etmedi, düşme sonucu öldü'
20.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:13

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kuşdili ile Dağarcık köyleri arasındaki kayalık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Doğan'ın (54) oğlu Cesim Doğan (27) babasının intihar ettiği iddialarının doğru olmadığını, düşme sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mutki ilçesine bağlı Kuşdili köyünde yaşayan Mehmet Sıddık Doğan, 13 Mayıs sabahı evden çıktı. Uzun süre eve dönmeyince, yakınlarının aramaya çıktığı Mehmet Sıddık Doğan, Kuşdili ile Dağarcık köyleri arasındaki kayalık bölgede, yaralı halde bulundu. Mehmet Sıddık Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ettiği öne sürülen Doğan'ın oğlu Cesim Doğan babasının kazara düştüğünü belirterek, "Babam sabah saatlerinde evden ayrılarak, köyün dışındaki kayalık alana doğru yürümüş. Gören bazı köylüler, nereye gittiğini sorduğunda, 'Biraz dağ havası almak istiyorum' demiş. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden kardeşlerim, babamızın kayalıklardan düştüğünü ve ağır yaralandığını görmüş. Jandarma ve 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, babamı Mutki Devlet Hastanesi'ne götürmüş. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiş. Olay tamamen kazadır. İntihar diye lanse edilmesi bizleri üzmüştür "dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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