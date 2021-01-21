Babam Çok Değişti 'Arife Pamuk' kimdir? Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Arife Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Arife Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Arife Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Arife Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Arife Pamuk (Melek Baykal) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Arife Pamuk (Melek Baykal) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ ARİFE PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Arife Pamuk karakterini "Melek Baykal" canlandırmaktadır.

MELEK BAYKAL KİMDİR?

Melek Baykal (d. 7 Ağustos 1954) İstanbul, Türk tiyatro ve dizi sanatçısı.

Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolleriyle tanınır. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir.

İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Daha çok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur. 2012 yılının başından itibaren Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sunmaktaydı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Babam Çok Değişti : Arife Pamuk

Babam Sağolsun : Hayriye Hanım

Gönül Ferman Dinlemiyor : Gönül

Türk Malı : Berrin

Akasya Durağı : Melahat Güneş

Görgüsüzler : Pembe Erdağı

Cennet Mahallesi : Pembe Erdağı

Hayat Bağları : Nurhayat

Melek Apartmanı : Melek

Ferhunde Hanımlar : Nermin Yaylalı

Deli Yürek : Şaziment