Babacan'dan bomba 20 Aralık iddiası: Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. Ekonomiye dair çok konuşulacak bir iddiada bulunan Babacan, doların 18 liralardan 11-12 lira seviyelerine gerilediği 20 Aralık tarihinde, Merkez Bankası tarafından gizlice yüklü miktarda dolar satışı yapıldığını öne sürdü.

Babacan 20 Aralık tarihine ilişkin şunları söyledi:

"20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 'Yeni bir dövize endeksli mevduat sistemine geçiyoruz' dedi. Aynı gece döviz kurunda bir gerileme yaşandı. Şöyle bir algı oluştu; 'Bu yeni sistem döviz kurunu geriletiyor, faydası oluyor.'

"MERKEZ BANKASI CAYIR CAYIR DOLAR SATMIŞ"

Fakat sonra bir baktık biz o akşam ve ertesi bir kaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. 130 milyar doları arka kapıdan satmıştı ya cayır cayır aynı işi tekrarlamış o gece. Rakamlar çok açık.

"GİZLİCE 9 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPILMIŞ"



Merkez Bankası'nın kasımın sonunda rezervi 47 milyar dolar ekside. Aralık sonunda eksi 64 milyar dolar. Demek ki aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyar dolarını gizli saklı yöntemlerle yapmış.

"17 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ?"

Özellikle 20, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gizli saklı yoğun bir döviz satışı var. Bu açıklanmadı. Bunları Merkez Bankası'nın kendi verilerinden öğreniyoruz. Açıklasınlar bu 17 milyar dolar nereye gitti?"

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