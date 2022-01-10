Babacan'dan bomba 20 Aralık iddiası: Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babacan'dan bomba 20 Aralık iddiası: Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, doların 6-7 liralık bir düşüş yaşadığı 20 Aralık tarihiyle ilgili bomba bir iddiada bulundu. Söz konusu tarihte Merkez Bankası'nın cayır cayır dolar sattığını öne süren Ali Babacan, "Aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyar dolarını gizli saklı yöntemlerle yapmış. Açıklasınlar bu 17 milyar dolar nereye gitti?" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına canlı yayın konuğu oldu. Ekonomiye dair çok konuşulacak bir iddiada bulunan Babacan, doların 18 liralardan 11-12 lira seviyelerine gerilediği 20 Aralık tarihinde, Merkez Bankası tarafından gizlice yüklü miktarda dolar satışı yapıldığını öne sürdü.

Babacan 20 Aralık tarihine ilişkin şunları söyledi:

"20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 'Yeni bir dövize endeksli mevduat sistemine geçiyoruz' dedi. Aynı gece döviz kurunda bir gerileme yaşandı. Şöyle bir algı oluştu; 'Bu yeni sistem döviz kurunu geriletiyor, faydası oluyor.'

Fakat sonra bir baktık biz o akşam ve ertesi bir kaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. 130 milyar doları arka kapıdan satmıştı ya cayır cayır aynı işi tekrarlamış o gece. Rakamlar çok açık.

Merkez Bankası'nın kasımın sonunda rezervi 47 milyar dolar ekside. Aralık sonunda eksi 64 milyar dolar. Demek ki aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyar dolarını gizli saklı yöntemlerle yapmış.

Özellikle 20, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gizli saklı yoğun bir döviz satışı var. Bu açıklanmadı. Bunları Merkez Bankası'nın kendi verilerinden öğreniyoruz. Açıklasınlar bu 17 milyar dolar nereye gitti?"

2021-22 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları2021-22 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (9)
Murat ÖREN:Ekonominin gerçek ustası Ali Babacan'dır. İki binlerin başında Ekonomi Bakanı iken yaptıkları başarılar ortada. Şimdi ve her gün hayat pahalılığı yükselirken ve durduramıyorsak böyle liderlere ve ekibine ihtiyacımız var demektir. Cevap Yaz 18 19 Yayından Kaldır
muro:dolar yukseldi ortalik ayaga kalkti,dolar dustu ortalik yine ayakta.siz ne ayaksiniz be. Cevap Yaz 49 40 Yayından Kaldır
Mücahit Ashab:Doğru olan yapısal ekonomik reformlarla düşürmektir güzel kardeşim ülkenin dolar rezervini satarak değil sizin eksiğiniz düşünmemek.Önünüzde yemek olsun yeter diyorsunuz 3 9 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title